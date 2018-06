Handelsstreit eskaliert - Börse reagiert zunächst gelassen

€uro am Sonntag

Wirklich einschneidende Folgen für die deutsche Wirtschaft haben die am Freitag eingeführten Stahl- und Aluzölle, die US-Handelsminister Wilbur Ross tags zuvor angekündigt hatte, zunächst nicht. Würden auch Autos mit Zöllen belegt, wie es US-Präsident ­ Donald Trump angedroht hat, wären die Folgen gravierender. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW könnte dies das Wirtschaftswachstum in Deutschland von zwei auf 1,75 Prozent drücken.am Freitag von der Eskalation im Handelsstreit wenig beeindruckt. Der DAX erholte sich von seinen Vortagsverlusten. Die EU kündigte daneben Gegenmaßnahmen an, insbesondere zusätzliche Zölle auf eine Reihe von US-Produkten. Außerdem wird eine Streitschlichtung vor der Welthandelsorganisation WTO angestrebt.Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbands BGA, sprach gegenüber €uro am Sonntag von einer schwarzen Stunde für die transatlantischen Beziehungen. Die EU müsse bei ihrer Reaktion darauf achten, selbst rechtskonform zu handeln, um den Welthandel nicht noch mehr zu schwächen. "Wir raten davon ab, übereilt Vergeltungszölle festzulegen und sich damit die Logik der Protektionisten zu eigen zu machen." Wichtig sei stattdessen ein neuer Anlauf für ein transatlantisches Freihandelsabkommen.Analysten rechnen damit, dass die Kontrahenten am Ende einen Kompromiss ansteuern werden. Die Aufregung werde sich nach einiger Zeit wieder ­legen, glaubt beispielsweise Carsten Hesse von der Berenberg Bank. "Trump will jetzt vor allem Druck aufbauen, um seine Verhandlungsposition zu verbessern. Man geht mit maximalen Forderungen hinein, um etwas herauszubekommen. Bei Handelskriegen können aber alle Seiten nur verlieren. Deshalb setzen wir auf wirtschaftliche Vernunft."Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält es für unwahrscheinlich, dass die USA Zölle auch auf Autos erheben. Die deutschen Hersteller exportieren pro Jahr 500.000 Fahrzeuge in die USA. Der Autoindustrieverband VDA zeigte sich dennoch besorgt. "Wir verstehen, dass die EU eine klare Haltung und Antwort geben muss", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Gleichzeitig seien eine Einigung und Kooperation anzustreben. Der Volkswagen -­Konzern warnte vor einer Eskalation. Dann werde es am Ende keinen Gewinner geben.sieht sich von den US-Strafzöllen kaum tangiert, forderte die EU aber zu Maßnahmen auf, um die europäischen Stahlhersteller "vor umgelenkten Stahlmengen zu schützen".Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sieht eine "Zäsur im transatlantischen Handel". Wie Kramer sprach sich auch der Industrieverband DIHK für Gegenmaßnahmen aus. "Mit der Einführung von Strafzöllen selbst gegen engste Verbündete brechen die USA internationales Recht", warnte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.________________