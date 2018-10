Heißer Herbst: Berichtssaison steht vor der Tür

€uro am Sonntag

Das dickste Schiff macht den Anfang: Der Softwarekonzern SAP wird mit seinen Zahlen am 18. Oktober die Saison der Zwischenberichte im DAX eröffnen. Das Walldorfer Unternehmen, mit 127 Milliarden Euro derzeit wertvollster Konzern im deutschen Leitindex, könnte ein weiteres margenstarkes Quartal vorlegen - davon gehen zumindest Analysten aus., hat es doch in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Gewinnwarnungen gegeben. "Das dritte Quartal ist für die meisten Unternehmen entscheidend. Es zeigt, ob die Prognosen für das Gesamtjahr noch haltbar sind", erläutert Commerzbank -Analyst Markus Wallner. Gemessen an der Häufigkeit der bisherigen Gewinnwarnungen dürften die Ergebnisse im dritten Quartal eher mau ausfallen."Von den Q3-Zahlen der deutschen Unternehmen werden kaum Impulse ausgehen", glaubt Donner & Reuschel-Chefvolkswirt Carsten Mumm. Die Erwartungen sind ohnehin schon gedämpft, auch Aufwärtspotenzial durch positive Gewinnrevisionen dürfte es kaum geben.Wegen der Unsicherheiten aufgrund von Handelskrieg, Brexit, der politische Situation in Italien und der wirtschaft­lichen Schwächen der Schwellenländer werden wohl auch die Ausblicke der Unternehmen verhalten ausfallen. Dazu kamen am Mittwoch neue Warnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor einer Abschwächung des weltweiten Wachstums und vor Börsenturbulenzen als Folge des Zollstreits.

Bislang begrenzte Risiken

Diese Gemengelage sowie die Sorge um aggressive Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Fed hat bereits zur ­Wochenmitte eine Verkaufswelle am Aktienmarkt ausgelöst. Vor allem die bis dahin gut gelaufenen Techwerte gerieten dabei unter die Räder. Das bringt zusätzliche Brisanz in diese Berichtssaison.



"Bislang haben die unterschiedlichen Krisen die Unternehmensgewinne noch nicht signifikant ­geschwächt", erläutert der Chefvolkswirt der DZ Bank, Stefan Bielmeyer. "Die Gewinne sind jedoch das Rückgrat der stabilen Entwicklung an den Finanzmärkten. Sobald sich hier eine nachhaltige Abschwächung zeigen sollte, dürfte sich dies ändern", warnt Bielmeyer. In der Tat waren die bislang veröffentlichten Gewinnwarnungen sehr stark auf einzelne Sektoren begrenzt - beispielsweise auf Versorger (RWE), Finanzinstitute (Deutsche Bank), vor allem aber auf die Auto­industrie. Dort jedoch wackeln die Ziele wegen der Probleme mit dem neuen Abgastest (WLTP) und chinesischer Zölle auf US-Importe. Nach VW und Daimler korrigierte zuletzt auch BMW seine Umsatz-, Ergebnis- und Renditeprognosen deutlich nach unten. Die Nachricht schlug auch deswegen so stark ein, weil es für den Münchner Autobauer die erste Gewinnwarnung seit fast einem Jahrzehnt war.

Am Scheideweg für 2019

Dass es in den kommenden Wochen bei den DAX-Konzernen bereits zu einer Korrektur der 2019er-Gewinnschätzungen nach unten kommen wird, glaubt DZ-Bank-Chefvolkswirt Bielmeyer vorerst jedoch nicht. Dazu seien die Gewinnschätzungen schon zu sehr unter Druck geraten. Vielmehr könnte sich daraus für 2019 sogar wieder leichtes Aufwärtspotenzial eröffnen, so der Stratege. "Doch die Zeiten mit zweistelligem Gewinnwachstum sind wohl erst einmal vorbei. Wenn sich der Handelsstreit weiter verschärfen sollte und sich noch deutlicher auf Europa auswirkt, kann man auch schnell in den negativen Bereich kommen."









