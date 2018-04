Neuemission: Fachverlag will 1,2 Milliarden erlösen

€uro am Sonntag

Bildquellen: HstrongART / Shutterstock.com, ScandinavianStock / Shutterstock.com

Weder der Syrien-Konflikt noch die Sorge um einen Handelskrieg zwischen den USA und China schrecken die Kandidaten bislang ab.Der Wissenschaftsverlag Springer Nature will bei seiner Emission im Prime Standard über eine Kapitalerhöhung 1,2 Milliarden Euro einnehmen und diese zum Schuldenabbau nutzen. Der Verlag - der mit dem bereits börsennotierten Verlagshaus Axel Springer ("Bild") nichts zu tun hat - wäre nach Siemens Healthineers und DWS hierzulande die dritte Milliardenemission in diesem Jahr. Ein Termin wurde nicht genannt. Üblicherweise vergehen von der offiziellen Ankündigung eines Börsengangs bis zur Erstnotiz rund vier Wochen.Auch der Münchner Cloud-Telefonieanbieter Nfon machte seine Börsenpläne, ebenfalls ohne Zeitplan, offiziell. Die Emission soll mit 50 Millionen Euro aber deutlich kleiner werden. Das Softwareunternehmen Serviceware plant seine Erstnotiz für den 20. April und will dabei rund 100 Millionen Euro einnehmen.____________________