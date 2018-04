Ökonomen-Barometer: Die Luft wird dünner

€uro am Sonntag

Der Wirtschaftsboom in Deutschland hält weiter an, die Luft wird ­allerdings dünner. Auf diesen Nenner lässt sich das ­Ergebnis der April-Umfrage des Ökonomen-Barometers von €uro am Sonntag und dem Nachrichtensender n-tv bringen. Vom bisherigen historischen Höchststand zum Jahreswechsel 2017/2018 hat sich das Barometer damit im April erneut ein Stück entfernt.­bewerten demnach die derzeitige wirtschaftliche Lage in Deutschland mit 71,5 Punkten, das ist ein Rückgang von 1,6 Prozent zum Vormonat. Die Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten sinken um vier Prozent auf 68,2 Punkte. Bereits zum zweiten Mal in Folge liegt die Prognose damit unterhalb des aktuellen Barometer-Stands. Mit ihrer Einschätzung sind die im Ökonomen-Barometer befragten Experten etwas zurückhaltender als die führenden Forschungsinstitute, die ­soeben ihre Wachstumsprognose für Deutschland 2018 noch einmal auf 2,2 (von zuvor 2,0) Prozent angehoben haben.Doch auch Timo Wollmers­häuser, der Konjunkturchef des für das Frühjahrsgutachten federführenden Ifo-Instituts in München, warnt vor sich verknappenden gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten. Auf längere Sicht halten deshalb neun von zehn der im Ökonomen-Barometer befragten Volkswirte Wachstumsraten von über zwei Prozent für unrealistisch. "Ein höheres Wachstum als ein Prozent lässt die demografische Entwicklung, also das stagnierende Arbeitskräftepotenzial, nicht zu", formuliert Thomas Apolte von der Universität Münster ein häufig verwendetes Argument.Der sich verschärfende Mangel an Arbeits- und Fachkräften könne selbst durch eine gezielte Zuwanderungspolitik nicht vollständig kompensiert werden, ergänzt Postbank-Chefvolkswirt Marco Bargel. Die meisten befragten Ökonomen sehen ein längerfristiges Wachstumsniveau von eins bis 1,5 Prozent als realistisch an.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält dagegen eine Fortsetzung des Wachstumspfads mit Raten von zwei bis 2,5 Prozent in den nächsten Jahren für möglich, wenn sich die Marktwirtschaft entsprechend "erneuere".Die führenden Ökonomen wiederum sehen die Bundesregierung bei der weiteren Entwicklung der Staatsverschuldung in der Pflicht. Prognosen zufolge wird die deutsche Staatsverschuldung 2019 auf unter 60 Prozent des Bruttoinlands­produkts sinken. Deutschland könnte damit erstmals seit zehn Jahren den europäischen Stabilitätspakt einhalten. Vier von fünf der befragten Volkswirte sprechen sich dafür aus, trotz voller Kassen den Haushalts­konsolidierungskurs ohne Netto- Neuverschuldung fortzusetzen. "Eine moderate Schulden­standsquote ist für die Nachhaltigkeit öffentlicher Finanzen unerlässlich, und diese wiederum ist eine wichtige Rahmenbe­dingung für Wirtschaftswachstum", sagt Juergen B. Donges von der Universität Köln.Auch Bantleon-Chefvolkswirt Daniel Hartmann warnt: "Innerhalb der Währungsunion gibt es keine Alternative zum Stabi­litätspakt." Deutschland sollte aber seine Spielräume stärker für staatliche Investitionsaus­gaben nutzen, wenn die 60-Prozent-Marke bei der Staatsschuldenquote überschritten ist. Während Frank Bulthaupt von der Hochschule der Sparkassen eine Politik ohne Netto-Neuverschuldung ("schwarze Null") propagiert, die dem Konsoli­dierungsgedanken Rechnung trage, hält Jürgen von Hagen von der Universität Bonn genau ­diesen Weg für falsch. "Die schwarze Null der vorigen Regierung ist eine finanzpolitische Lüge", sagt von Hagen. "In Wirklichkeit hat die Regierung dringend nötige Ersatzinvestitionen zum Beispiel in der Infrastruktur nicht getätigt und dadurch Schulden verschleiert."So oder so - die neue Regierung jedenfalls macht auch nach Einschätzung der führenden deutschen Forschungsinstitute zu wenig, um Deutschland auf einen Abschwung vorzubereiten und krisenfest zu machen. Vielmehr befeuere sie den ­aktuellen Boom noch, beispielsweise durch höhere Renten und Kindergeld oder die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Kranken­versicherung.(PDF)____________________