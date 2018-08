Raueres Pflaster für die Autobranche

€uro am Sonntag

Nach einer erneuten Gewinnwarnung des Autozulieferers Conti könnten weitere Autohersteller und Zulieferer ihre Geschäftspro­gnosen nach unten revidieren. "Wegen zunehmender Probleme durch die Umstellung auf den neuen Abgasmesszyklus WLTP, aber auch mit Blick auf die ­globalen Handelskonflikte sollten weitere Gewinnwar­nungen nicht überraschen", sagte Nord/LB-Analyst Frank Schwope gegenüber €uro am Sonntag. Bankhaus-Metzler-Analyst Jürgen Pieper wird konkret: "Vor allem Daimler steht auf unserer ,Warnliste‘ ganz oben."Einige Unternehmen haben bereits ihren Ausblick gesenkt oder schlagen vorsichtigere Töne an, darunter auch Daimler und der Zulieferer Valeo. "Der wesentliche Grund sind Verzögerungen beim neuen Prüfstandard WLTP, ohne den ab 1. September in Europa keine Neufahrzeuge verkauft werden dürfen", erläutert Autoexperte Stefan Bratzel. "Bei Daimler kommt erschwerend hinzu, dass die durch WLTP verursachten Engpässe an den Prüfständen durch den jüngsten Rückruf von 600.000 Dieselautos signifikant verschärft werden." Volkswagen hatte wegen der hohen Ausgaben für klimaschonende Autos ebenfalls die Hoffnung auf einen stärkeren Renditeanstieg gedämpft. Kurzfristig macht dem Wolfsburger Konzern ebenfalls die Umstellung auf den neuen Abgasmesszyklus WLTP zu schaffen.

Kein Konjunkturabschwung

Nachfrage im Markt ist dabei nach wie vor vorhanden. "Um von einer abkühlenden Autokonjunktur zu sprechen, ist es noch zu früh. Grundsätzlich sollte der weltweite Automobilmarkt auch in diesem Jahr um bis zu drei Prozent zulegen", sagt Schwope. Skeptischer ist die Berenberg Bank, die in einer Studie fünf von acht Autoaktien zum Verkauf empfiehlt: neben Daimler auch VW, Peugeot, ­General Motors und Ford. Eine Halteempfehlung bekommen Renault, Fiat Chrysler und BMW.

Der Studie zufolge läuft der bisherige Zyklus in der Auto­mobilindustrie allmählich aus. Positive Faktoren schwächten sich ab, 2018 könnte das erste Jahr seit 2012 werden, in dem die Branche im Vergleich zum Vorjahr einen Gewinnrückgang sieht (1. Halbjahr: minus 18 Prozent). Verantwortlich dafür seien niedrigere Finanzierungsmargen sowie steigende Lohn- und Rohstoffkosten - also "spätzyklischer Gegenwind", der in den kommenden Quar­talen noch stärker die Gewinne und Aktienkurse belasten werde.Bei Daimler befürchtet Berenberg Cashflow- und Dividendenschwund. Bei Volkswagen zweifelt die Bank an posi­tiven Effekten aus dem Umbau der Nutz­fahr­zeugsparte. Bei den Autozulieferern wiederum ist Be­ren­berg vor allem wegen kurzfristiger Risiken skeptisch, ebenfalls insbesondere wegen WLTP-bedingter Produktionsverschiebungen.

Bei ZF und Hella läuft es rund

Eine Blitzumfrage von €uro am Sonntag unter Zulieferern ergab ein differenzierteres Bild. "Wir sehen keine generelle Abkühlung, aber nachteilige Währungseffekte, steigende Materialpreise und Einschränkungen im Welthandel durch neue Zölle", sagte ein Sprecher des weltweit zweitgrößten Autozulieferers ZF Friedrichshafen. "In Europa entwickelt sich die Automobilkonjunktur jedoch weiter positiv. Wir halten an unserer Jahresprognose fest."



Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des Zulieferers Hella. Man sehe keine Abkühlung der Autokonjunktur. "Hella entwickelt sich deutlich stärker als der Markt", sagte der Sprecher. "Wir erwarten unverändert fünf bis zehn Prozent Umsatz- und Gewinnanstieg." Beim MDAX-Konzern Schaeffler geht zwar auch die Rendite im Kernsegment Auto­motive zurück, das Unternehmen kann dies jedoch durch ein besseres Industriegeschäft ausgleichen. Die Jahrespro­gnose hat Schaeffler erst vor Kurzem bestätigt.









