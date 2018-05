Springer Nature schiebt Börsengang

GO

Heute im Fokus

DAX geht leichter ins Wochenende -- Wall Street uneinheitlich -- USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran -- SAP plant große Umstrukturierung -- Wirecard, Talanx, SLM, Stahlwerte, Lufthansa im Fokus

Infineon kündigt Entwicklungszentrum für Dresden an. Boring Company: Elon Musk liefert Details zu seinen Lego-Plänen. Apple und Goldman Sachs planen wohl gemeinsame Kreditkarte. Geschäfte bei Stahlhersteller ArcelorMittal laufen rund. Talanx und Hannover Rück bündeln Kräfte in der Spezialversicherung. Bitcoin unter Druck - Durchsuchung in riesiger Kryptobörse.