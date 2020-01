VW verhandelt über Diesel-Vergleich

€uro am Sonntag

vor dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig haben sich der Konzern und der Verbraucherzentrale Bundesverband darauf geeinigt, Gespräche über einen Vergleich zu beginnen. Ziel sei es, "eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden" zu finden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

VW hatte sich lange Zeit einem möglichen Vergleich in Deutschland verweigert. Nach Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" war noch im Dezember in einem internen Papier zu lesen: ­"Bisher ist ein Vergleich kaum vorstellbar." In Braunschweig sind rund 400.000 Klagen anhängig. Michael Neef, Vorsitzender OLG-Richter, hatte immer wieder auf Vergleichsverhandlungen gedrängt.

Dass sich VW nun darauf einlässt, dürfte auch mit dem Jahreswechsel zu tun haben. Nach ­Ansicht des Konzerns sind die Ansprüche aller Kunden, die bis spätestens Ende 2019 nicht auf Schadenersatz geklagt haben, verjährt. Ein früheres Signal hätte weitere Autobesitzer veranlassen können, rasch noch Klagen einzureichen.













