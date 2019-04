Hot Stock der Wall Street: Freshpet

€uro am Sonntag

2018 gingen geschätzte 30 Milliarden Dollar für Futter über die Ladentheke. Der Fokus von Freshpet liegt auf Bio- und ­Naturfutter aus dem Kühlfach. Im laufenden Jahr erwarten Analysten 240 Millionen Dollar Umsatz, 24 Prozent mehr als 2018, zugleich soll die Gewinnzone erreicht werden.300 Millionen Dollar Umsatz an. Freshpet hat über 17.000 Kühlschränke in Supermärkten auf­gestellt. Eine Rindfleischwurst mit Garten­gemüse und Getreide kostet 6,99 Dollar, ein 1,3-Kilogramm-Beutel mit Biohuhnkringeln 16,99 Dollar. Cyr möchte 30.000 Kühlschränke in Nordamerika haben. Zudem rollt er Großbritannien auf und schlägt die Werbetrommel auf den digitalen Kanälen., bis 2020 soll die Fabrikkapazität verdoppelt werden. Das Geschäft mit den 85 Millionen Haustierbesitzern allein in den USA gilt als vergleichsweise rezessionsresistent. Für ausgesprochen spekulative Anleger.

Branche: Onlinehandel

Firmensitz: Secaucus, New Jersey (USA)

Börsenwert: 1,3 Mrd. €



