Hot Stock der Wall Street: GrubHub-Aktie

€uro am Sonntag

Vom Hoch im September 2018 ist der Kurs etwa 70 Prozent entfernt. Chef Matt Maloney reduzierte die Erwartungen für das vierte Quartal. Der Wettbewerb verschärft sich. DoorDash und Uber Eats greifen an. Analysten verringerten ihre Ratings und Kursziele. Kritisch sehen sie den Plan, aggressiv zu investieren, um Marktanteile zu sichern.

Der Kurssturz scheint aber übertrieben. Im dritten Quartal steigerte der US-Marktführer den Umsatz um 30 Prozent auf 322 Millionen Dollar. Allerdings schrumpfte der Überschuss von 22,7 auf 1,0 Millionen Dollar. Zugestellt wurden Mahlzeiten im Wert von 1,4 Milliarden Dollar. Eine Million Fahrer und 15.000 Restaurants meldeten sich zwischen Juli und September auf der Plattform an. Eingebunden sind über 140.000 Gaststätten in 2.700 US-Städten und in London. Im vierten Quartal strebt Maloney 315 bis 335 Millionen Dollar Umsatz an. Der operative Kapitalfluss in den ersten neun Monaten lag bei 156 Millionen Dollar. Mutige nutzen den Kurssturz.

Branche: Lieferdienste

Firmensitz: Chicago, Illinois (USA)

Börsenwert: 2,7 Mrd. €

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.















_____________________________

Bildquellen: Ioana Davies (Drutu) / Shutterstock.com, Dean Belcher/Getty Images