Hot Stock der Wall Street: Neenah-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Sie will das Wachstum beschleunigen, die Margen erhöhen. 13 Millionen Dollar steckt sie in neue Beschichtungsanlagen. Ein stillgelegtes Werk für Premiumverpackungen soll wieder starten, eine Fabrik in Appleton in Wisconsin schließen. Das soll helfen, operativ bis zu acht Millionen Euro im Jahr mehr zu verdienen, obwohl es einmalig bis zu sechs Millionen Dollar kostet.

Zudem gibt es nicht zahlungswirksame Belastungen von etwa 45 Millionen Dollar. Der Umsatz wird um bis zu 25 Millionen Dollar pro Jahr sinken. Was für Neenah spricht: Die Nachfrage nach den Nischenprodukten steigt. So wird das Filterpapier für die Reinigung von Luft, Wasser, Getränken und Nahrungsmitteln eingesetzt. Im März schluckte Neenah den Wettbewerber Itasa, einen Verarbeiter von Trennpapieren, die in Wachstumsmärkten wie Hygiene, Klebebänder, Industrie, Etiketten verwendet werden. Itasa steigert den Umsatz seit geraumer Zeit um mehr als acht Prozent pro Jahr. Günstig.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com

_________________________________