Hot Stock der Wall Street: Whirlpool

Das 1898 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine Kühlschränke, Waschmaschinen und Geschirr­spüler. Nach der Pleite des Händlers Sears betonte der Vorstand, dass weniger als zwei Prozent des Umsatzes betroffen seien., sind die südkoreanischen Konkurrenten Samsung Electronics und LG Electronics , die seit Jahren ihren Markt­anteil zulasten der US-Ikone ausbauen. Belastend wirken ferner die Strafzölle, sie haben Materialien wie Aluminium oder Stahl verteuert., was wiederum den Absatz schwächt. Analysten vermuten, dass sich die Verbraucher an die höheren Preise gewöhnen werden, weil die Marke bekannt ist. Zudem sind die Amerikaner via Übernahmen nach Asien vorgedrungen, was die Schwäche im Heimatmarkt abfedern kann. Im zweiten Quartal wuchs in Fernost der Umsatz um 14 Prozent. Die Bewertung ist verlockend, es ist die niedrigste binnen einer Dekade. Chance für Anleger mit guten Nerven und viel Geduld. Kernige Dividendenrendite

Branche: Haushaltsgeräte

Firmensitz: Benton Harbor, Michigan (USA)

Börsenwert: 6,0 Mrd. €



