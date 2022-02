Euro bleibt unter Druck

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX grenzt Verluste zum Handelsschluss ein -- US-Börsen rot -- Börse Moskau geschlossen -- Lufthansa fliegt nicht nach Russland -- HENSOLDT, Rheinmetall, BP, Banken im Fokus

Nordex schließt Standort für Rotorblatt-Fertigung in Rostock. Niedersachsen plant wohl Aufstockung bei Volkswagen-Beteiligung. Volvo setzt Produktion und Verkauf in Russland aus. YouTube schränkt Videoangebot von RT ein - Google Maps deaktiviert Echtzeit-Verkehrsinfos in der Ukraine. Börsenlegende Warren Buffett kann Gewinn deutlich steigern. Weitere Bundesländer beginnen mit Novavax-Impfungen.