Euro-Finanzminister beraten über Wirtschaftslage

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Länder treffen sich am Montag (15.00 Uhr), um über die wirtschaftlichen Entwicklungen angesichts des Kriegs in der Ukraine zu sprechen. Bei dem Treffen in Luxemburg wollen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Kolleginnen und Kollegen unter anderem über mögliche Antworten auf die hohen Energiepreise und die Rekord-Inflation sprechen. An dem Treffen soll auch der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann, teilnehmen. Konkrete Entscheidungen wurden keine erwartet.

Die Inflation im Euroraum hat zuletzt einen neuen Rekord erreicht, getrieben auch von den hohen Energiepreisen. Im September erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Es ist der stärkste Anstieg seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 9,1 Prozent gestiegen, schon das war ein Rekord gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine wesentlich niedrigere Inflationsrate von zwei Prozent an./dub/DP/he