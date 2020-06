Euro-Gruppenchef sieht Raum für Verhandlungen über Wiederaufbaufonds

Madrid (Reuters) - Der scheidende Euro-Gruppenchef Mario Centeno sieht Spielraum für Verhandlungen zwischen den EU-Ländern über den Wiederaufbaufonds.

Es gebe kein moralisches Risiko, sagte Centeno am Donnerstag in einem Interview mit dem spanischen TV-Sender TVE einen Tag vor dem EU-Gipfel . Dabei gehe es nicht um eine Positionierung von südeuropäischen Ländern gegen nordeuropäische Staaten.

Deutschland und Frankreich wollen den von der Corona-Krise schwer getroffenen EU-Staaten mit einem Wiederaufbaufonds über 500 Milliarden Euro helfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten Mitte Mai vorgeschlagen, dass das Geld den von der Pandemie besonders betroffenen Staaten in den kommenden zwei, drei Jahren zusätzlich zu dem normalen EU-Haushalt gezahlt werden soll. Die Mittel sollen als Zuschuss und nicht als Kredit fließen. Vor allem die besonders hart von der Pandemie betroffenen südeuropäischen Staaten sollen davon profitieren, etwa Italien und Spanien.

In deutschen Regierungskreisen hieß es, Deutschland sei wegen der sehr bedrohlichen Situation für Europa bereit, "einen besonderen Solidaritätsbeitrag" zu leisten - werde aber nicht einfach alle offenen Rechnungen in der EU übernehmen. Beim EU-Gipfel an diesem Freitag werde es noch keine Entscheidung über den diskutierten europäischen Wiederaufbaufonds geben, sagte Merkel am Donnerstag. Sie hatte bereits in der Unions-Fraktionssitzung am Dienstag gesagt, dass sie mit einer Einigung erst bei einem physischen Treffen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs im Juli rechne. Der EU-Gipfel am Freitag findet als Videokonferenz statt.