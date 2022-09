Apple-Aktie gefragt: Apple erhöht App-Store-Preise im Oktober in etlichen Ländern

Apps und In-App-Käufe würden in allen Ländern, die die Euro-Währung verwendeten, sowie in Polen, Schweden, Japan, Malaysia, Pakistan, Südkorea, Vietnam und Chile teurer, kündigte das Unternehmen an. Die neuen Preise, mit Ausnahme automatisch verlängerbarer Abonnements, würden am 5. Oktober in Kraft treten. Für einige Länder wie Vietnam sei die Preiserhöhung fällig geworden aufgrund neuer Vorschriften zur Erhebung von Steuern bei Verbrauchern, hieß es.

Ein rapider Anstieg der Inflation, der Zinssätze und Energiepreise hat zudem den Yen, den Euro und die Währungen in einigen Schwellenländer zum Dollar gedrückt. Der Euro ist dabei auf den tiefsten Stand seit zwei Jahrzehnten gefallen und dümpelt derzeit um die Parität zum Dollar.

Apple will sich unabhängiger von der Entwicklung von Smartphones machen und sein Dienstleistungsgeschäft, zudem auch die App-Stores gehören, ausbauen. Der Bereich ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen und erzielt inzwischen einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar im Quartal.

Die Apple-Aktie gewann im Handel an der NASDAQ 1,57 Prozent auf 156,90 US-Dollar.

Bangalore/Stockholm (Reuters)

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, WaitForLight / Shutterstock.com