Euro Panel Products: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Euro Panel Products hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10,84 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Euro Panel Products 7,52 INR je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,91 Prozent auf 5,03 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net