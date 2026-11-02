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Kursentwicklung

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,414.80 EUR 15.60 EUR 1.11 %
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Bayer
49.78 EUR -0.62 EUR -1.23 %
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BNP Paribas S.A.
86.87 EUR 1.52 EUR 1.78 %
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Deutsche Bank AG
30.46 EUR 0.26 EUR 0.88 %
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Deutsche Börse AG
318.30 EUR -2.50 EUR -0.78 %
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Deutsche Telekom AG
25.41 EUR -0.62 EUR -2.38 %
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Eni S.p.A.
26.85 EUR -0.22 EUR -0.79 %
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Infineon AG
51.72 EUR 0.95 EUR 1.87 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.94 EUR 0.02 EUR 0.36 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.78 EUR 0.19 EUR 1.22 %
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SAP SE
209.70 EUR -0.75 EUR -0.36 %
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Siemens AG
269.30 EUR 5.55 EUR 2.10 %
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Siemens Energy AG
128.46 EUR 1.76 EUR 1.39 %
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UniCredit S.p.A.
74.14 EUR 1.40 EUR 1.92 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,147.07 EUR 15.76 EUR 0.26 %
News | Analysen

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,43 Prozent höher bei 6.157,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,290 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 6.134,72 Punkte an der Kurstafel, nach 6.131,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6.126,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.162,62 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6.238,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.358,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.662,04 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,26 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,57 Prozent auf 51,86 EUR), UniCredit (+ 1,92 Prozent auf 74,14 EUR), Siemens Energy (+ 1,39 Prozent auf 128,68 EUR), Siemens (+ 1,26 Prozent auf 269,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 30,41 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 49,84 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,60 EUR), Eni (-0,76 Prozent auf 26,86 EUR) und Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 318,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.198.749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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