Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück

Index im Blick

15.10.26 09:27 Uhr

Euro STOXX 50-Handel am vierten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,85 Prozent auf 6.137,77 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,294 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,318 Prozent schwächer bei 6.170,70 Punkten, nach 6.190,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.119,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.170,70 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,625 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.236,50 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 6.265,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.605,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,91 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 546,40 EUR), BMW (+ 1,86 Prozent auf 55,82 EUR), Deutsche Börse (+ 1,75 Prozent auf 308,90 EUR) und SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 200,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-9,29 Prozent auf 50,21 EUR), Siemens Energy (-7,75 Prozent auf 124,80 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 267,60 EUR), Eni (-1,06 Prozent auf 25,68 EUR) und UniCredit (-0,82 Prozent auf 76,07 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.406.215 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 581,827 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,26 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net