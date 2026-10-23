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Euro STOXX 50 im Fokus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach

Der Euro STOXX 50 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
156.10 EUR -3.30 EUR -2.07 %
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ASML NV
1,428.00 EUR 40.00 EUR 2.88 %
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BMW AG
57.90 EUR 0.50 EUR 0.87 %
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BNP Paribas S.A.
83.84 EUR 0.54 EUR 0.65 %
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Deutsche Telekom AG
25.41 EUR -0.69 EUR -2.64 %
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Eni S.p.A.
27.00 EUR 0.56 EUR 2.14 %
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Infineon AG
50.57 EUR 0.81 EUR 1.64 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.79 EUR -0.07 EUR -1.21 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.06 EUR -0.42 EUR -1.00 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.20 EUR -0.10 EUR -0.62 %
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Rheinmetall AG
1,029.60 EUR 15.80 EUR 1.56 %
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SAP SE
212.30 EUR -2.35 EUR -1.09 %
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Siemens AG
256.60 EUR 0.60 EUR 0.23 %
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Siemens Energy AG
123.02 EUR 1.44 EUR 1.18 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,056.92 EUR -30.09 EUR -0.49 %
News | Analysen

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,15 Prozent schwächer bei 6.077,94 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,344 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,122 Prozent auf 6.094,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.087,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.076,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.097,16 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,81 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 6.299,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 6.210,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.668,33 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,89 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2,14 Prozent auf 27,00 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 50,58 EUR), Rheinmetall (+ 0,99 Prozent auf 1.025,00 EUR), Siemens Energy (+ 0,70 Prozent auf 123,06 EUR) und Siemens (+ 0,35 Prozent auf 256,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,25 Prozent auf 210,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 25,61 EUR), adidas (-1,73 Prozent auf 156,25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,31 Prozent auf 40,98 EUR) und BMW (-0,63 Prozent auf 57,12 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 441.189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 575,737 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital
22.10.26 SAP SE Buy Deutsche Bank AG

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