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Kursentwicklung im Fokus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Rot

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Rot

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
169.95 EUR -1.80 EUR -1.05 %
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Airbus SE
195.16 EUR -0.46 EUR -0.24 %
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ASML NV
1,397.40 EUR 23.40 EUR 1.70 %
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Bayer
53.92 EUR 4.22 EUR 8.49 %
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BMW AG
59.00 EUR 0.30 EUR 0.51 %
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Infineon AG
52.89 EUR 2.00 EUR 3.93 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.03 EUR 0.05 EUR 0.92 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.14 EUR 0.08 EUR 0.21 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.80 EUR 0.03 EUR 0.16 %
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SAP SE
203.50 EUR -5.30 EUR -2.54 %
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Siemens Energy AG
130.86 EUR 2.90 EUR 2.27 %
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TotalEnergies
83.00 EUR 0.60 EUR 0.73 %
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UniCredit S.p.A.
75.30 EUR 1.06 EUR 1.43 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,169.12 EUR -6.94 EUR -0.11 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 6.172,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,291 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,262 Prozent auf 6.159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.176,06 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.201,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.102,57 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.238,50 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.426,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.679,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,50 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 7,12 Prozent auf 53,58 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Infineon (+ 1,25 Prozent auf 52,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR) und Siemens Energy (+ 0,63 Prozent auf 130,82 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-3,21 Prozent auf 203,75 EUR), adidas (-1,62 Prozent auf 170,05 EUR), Airbus SE (-0,91 Prozent auf 194,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,78 Prozent auf 40,84 EUR) und BMW (-0,75 Prozent auf 58,42 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4.127.171 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:56 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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