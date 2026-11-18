Kursentwicklung

So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags.

Am Mittwoch springt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,16 Prozent auf 6.222,28 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,470 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,178 Prozent auf 6.223,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.212,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.209,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.232,94 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 2,61 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 6.204,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.468,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.534,71 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,36 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 129,02 EUR), Infineon (+ 3,15 Prozent auf 50,22 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR), Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 766,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 583,60 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,51 Prozent auf 25,18 EUR), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 26,78 EUR), Siemens (-1,20 Prozent auf 266,55 EUR), Deutsche Bank (-1,20 Prozent auf 30,57 EUR) und BASF (-1,11 Prozent auf 51,66 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.744.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,98 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,57 Prozent.

Redaktion Finanzen.net