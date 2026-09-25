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Euro STOXX 50-Kursverlauf

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit Gewinnen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Freitag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
145.30 EUR 3.00 EUR 2.11 %
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Airbus SE
190.00 EUR -5.00 EUR -2.56 %
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ASML NV
1,542.00 EUR 36.80 EUR 2.44 %
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BASF
51.88 EUR -0.33 EUR -0.63 %
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Deutsche Bank AG
31.66 EUR 0.36 EUR 1.15 %
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Deutsche Telekom AG
26.92 EUR -0.10 EUR -0.37 %
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Eni S.p.A.
24.08 EUR -0.15 EUR -0.62 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.47 EUR 0.06 EUR 0.14 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
513.60 EUR 1.00 EUR 0.20 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
17.93 EUR 0.16 EUR 0.90 %
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Rheinmetall AG
976.70 EUR -17.90 EUR -1.80 %
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Siemens AG
280.00 EUR 5.45 EUR 1.99 %
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Siemens Energy AG
146.28 EUR 3.04 EUR 2.12 %
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UniCredit S.p.A.
83.64 EUR 1.32 EUR 1.60 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,323.27 EUR 50.77 EUR 0.81 %
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Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,76 Prozent fester bei 6.320,25 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,400 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,207 Prozent auf 6.285,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6.272,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.285,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.338,03 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.455,63 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 6.267,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.444,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,01 Prozent auf 146,38 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 31,65 EUR), adidas (+ 2,28 Prozent auf 145,50 EUR), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 83,64 EUR) und Siemens (+ 1,56 Prozent auf 279,10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Airbus SE (-1,70 Prozent auf 191,08 EUR), Rheinmetall (-1,38 Prozent auf 976,30 EUR), BASF (-0,69 Prozent auf 51,94 EUR), Eni (-0,62 Prozent auf 24,08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,00 Prozent auf 512,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.932.731 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 584,217 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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11:41 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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