Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus

Euro STOXX 50-Kursverlauf

06.10.26 09:28 Uhr

Der Euro STOXX 50 knüpft am Dienstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,50 Prozent auf 6.273,33 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,345 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,168 Prozent auf 6.252,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.242,14 Punkten am Vortag.

Bei 6.252,63 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.274,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.392,93 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 6.398,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 5.628,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,23 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,50 Prozent auf 80,33 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 187,76 EUR), adidas (+ 1,19 Prozent auf 144,00 EUR), Bayer (+ 1,02 Prozent auf 44,41 EUR) und Allianz (+ 0,74 Prozent auf 422,30 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), BASF (-0,49 Prozent auf 50,00 EUR), Eni (-0,18 Prozent auf 24,38 EUR), Deutsche Bank (-0,13 Prozent auf 31,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,12 Prozent auf 40,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 277.824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 637,096 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net