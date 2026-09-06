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Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester

Der Euro STOXX 50 wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,496.00 EUR 37.60 EUR 2.58 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,404.27 EUR 11.34 EUR 0.18 %
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Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 6.403,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,442 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,125 Prozent leichter bei 6.384,94 Punkten in den Montagshandel, nach 6.392,93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.405,52 Punkte, das Tagestief hingegen 6.370,53 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.523,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6.062,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.318,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,46 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,45 Prozent auf 59,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,74 Prozent auf 48,52 EUR), Eni (+ 1,70 Prozent auf 23,39 EUR), Siemens Energy (+ 1,68 Prozent auf 148,98 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,55 Prozent auf 55,26 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), SAP SE (-2,40 Prozent auf 181,22 EUR), Enel (-1,04 Prozent auf 8,98 EUR), Rheinmetall (-0,89 Prozent auf 1.024,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,88 Prozent auf 28,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1.493.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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