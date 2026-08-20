Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

Euro STOXX 50-Performance im Blick

27.08.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 notierte am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,74 Prozent auf 6.422,75 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,505 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,243 Prozent höher bei 6.486,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.470,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.415,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.490,13 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,483 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 6.282,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.070,54 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 5.393,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,78 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), BMW (+ 3,92 Prozent auf 59,94 EUR), Infineon (+ 3,59 Prozent auf 57,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 75,00 EUR) und Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1.173,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), Enel (-1,76 Prozent auf 9,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,67 Prozent auf 6,76 EUR), UniCredit (-1,58 Prozent auf 84,70 EUR) und Allianz (-1,44 Prozent auf 445,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.247.423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 578,512 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net