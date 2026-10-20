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Index im Blick

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Der Euro STOXX 50 setzt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.40 EUR 0.70 EUR 0.44 %
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Airbus SE
192.40 EUR -1.84 EUR -0.95 %
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ASML NV
1,440.80 EUR -46.00 EUR -3.09 %
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BMW AG
57.04 EUR 0.52 EUR 0.92 %
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Deutsche Börse AG
309.80 EUR 0.80 EUR 0.26 %
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Deutsche Telekom AG
25.75 EUR 0.13 EUR 0.51 %
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Infineon AG
50.75 EUR -1.16 EUR -2.23 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.52 EUR -0.06 EUR -0.15 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
544.00 EUR 1.20 EUR 0.22 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.40 EUR -0.12 EUR -0.74 %
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Rheinmetall AG
1,040.00 EUR -18.60 EUR -1.76 %
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SAP SE
201.40 EUR 0.15 EUR 0.07 %
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Siemens AG
256.65 EUR -7.70 EUR -2.91 %
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Siemens Energy AG
129.54 EUR -1.88 EUR -1.43 %
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TotalEnergies
80.10 EUR -0.50 EUR -0.62 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,082.90 EUR -61.91 EUR -1.01 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,50 Prozent auf 6.114,04 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,388 Prozent tiefer bei 6.120,97 Punkten, nach 6.144,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.111,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.121,99 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6.236,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.227,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5.680,93 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,51 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 159,25 EUR), Deutsche Börse (+ 0,75 Prozent auf 310,00 EUR), BMW (+ 0,74 Prozent auf 57,32 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 545,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-3,04 Prozent auf 258,10 EUR), Infineon (-2,67 Prozent auf 51,12 EUR), Siemens Energy (-2,22 Prozent auf 130,18 EUR), Rheinmetall (-2,08 Prozent auf 1.037,80 EUR) und Airbus SE (-0,95 Prozent auf 192,42 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 262.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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08:01 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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