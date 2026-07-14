Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter

Euro STOXX 50 aktuell

15.07.26 12:25 Uhr

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 6.278,53 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,385 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent leichter bei 6.270,77 Punkten in den Handel, nach 6.280,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.255,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.296,04 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,561 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 6.229,43 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 5.940,34 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 5.354,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,32 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.431,42 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 0,28 Prozent auf 82,35 EUR), Siemens Energy (+ 0,23 Prozent auf 154,48 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,17 Prozent auf 6,35 EUR), Eni (+ 0,07 Prozent auf 21,69 EUR) und BMW (+ 0,03 Prozent auf 57,34 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), BASF (-2,11 Prozent auf 48,38 EUR), Bayer (-1,89 Prozent auf 48,19 EUR), Rheinmetall (-1,83 Prozent auf 962,00 EUR) und SAP SE (-1,04 Prozent auf 135,30 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.211.070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 593,852 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net