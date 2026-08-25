DAX 26.286 +0,1%ESt50 6.471 +0,2%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,10 -0,6%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 67.234 +0,0%Euro 1,1653 -0,2%Öl 87,4 -1,3%Gold 4.591 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Euro STOXX 50-Performance im Blick

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Mit dem Euro STOXX 50 ging es zum Handelsende aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.05 EUR -0.55 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ahold Delhaize (Ahold)
31.02 EUR -0.25 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
206.55 EUR 2.50 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1,497.00 EUR 1.00 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
34.52 EUR 1.16 EUR 3.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
22.92 EUR -0.38 EUR -1.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,145.80 EUR 28.40 EUR 2.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
180.60 EUR -3.90 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
287.00 EUR 1.70 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
151.10 EUR -1.90 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
86.06 EUR 2.14 EUR 2.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
72.50 EUR -1.20 EUR -1.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
6,470.74 EUR 15.11 EUR 0.23 %
News | Analysen

Am Mittwoch ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,28 Prozent auf 6.473,62 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,506 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,107 Prozent auf 6.462,53 Punkte an der Kurstafel, nach 6.455,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.497,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.453,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,305 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.280,94 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 6.064,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Wert von 5.383,68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,65 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 86,07 EUR), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1.138,80 EUR), Siemens (+ 0,89 Prozent auf 288,10 EUR) und Airbus SE (+ 0,73 Prozent auf 206,10 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), Eni (-1,63 Prozent auf 22,93 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR) und Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 151,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.730.155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 574,196 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.