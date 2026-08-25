Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Euro STOXX 50-Performance im Blick

26.08.26 17:57 Uhr

Mit dem Euro STOXX 50 ging es zum Handelsende aufwärts.

Am Mittwoch ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,28 Prozent auf 6.473,62 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,506 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,107 Prozent auf 6.462,53 Punkte an der Kurstafel, nach 6.455,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.497,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.453,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,305 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.280,94 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 6.064,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Wert von 5.383,68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,65 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 86,07 EUR), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1.138,80 EUR), Siemens (+ 0,89 Prozent auf 288,10 EUR) und Airbus SE (+ 0,73 Prozent auf 206,10 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), Eni (-1,63 Prozent auf 22,93 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR) und Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 151,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.730.155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 574,196 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net