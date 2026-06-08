Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind

Index-Performance im Fokus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am zweiten Tag der Woche fort.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 6.087,45 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,073 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,058 Prozent tiefer bei 6.058,79 Punkten, nach 6.062,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.089,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.058,79 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5.685,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.421,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,05 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,88 Prozent auf 80,49 EUR), Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 27,61 EUR), Allianz (+ 0,88 Prozent auf 377,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,74 Prozent auf 452,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,66 Prozent auf 52,10 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-1,79 Prozent auf 35,05 EUR), SAP SE (-1,15 Prozent auf 156,28 EUR), Rheinmetall (-1,15 Prozent auf 1.186,00 EUR), Deutsche Börse (-0,74 Prozent auf 242,90 EUR) und BASF (-0,52 Prozent auf 48,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 277.612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 563,558 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net