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Euro STOXX 50 aktuell

Euro STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

01.06.26 12:25 Uhr
Euro STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags | finanzen.net

Am Montagmittag halten sich die Börsianer in Europa zurück.

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EURO STOXX 50
6.051,3 PKT 0,8 PKT 0,01%
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Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,06 Prozent auf 6.054,03 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,063 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 6.053,88 Punkten in den Montagshandel, nach 6.050,54 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.067,10 Punkte, das Tagestief hingegen 6.043,40 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.881,51 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.138,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.366,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,48 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 160,50 EUR), Infineon (+ 2,91 Prozent auf 83,47 EUR), Eni (+ 1,80) Prozent auf 22,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,23 Prozent auf 52,83 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,02 Prozent auf 92,76 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,09 Prozent auf 1.253,40 EUR), Bayer (-2,24 Prozent auf 35,71 EUR), Airbus SE (-1,69 Prozent auf 176,58 EUR), Allianz (-1,42 Prozent auf 376,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,04 Prozent auf 447,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1.589.602 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 533,727 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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