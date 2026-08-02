Euro STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen

Euro STOXX 50-Entwicklung

03.08.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am Montagabend Kursgewinne.

Am Montag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 1,15 Prozent auf 6.431,43 Punkte aufwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,432 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.361,21 Zählern und damit 0,050 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.358,01 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6.437,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.361,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.412,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 5.881,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.165,60 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.437,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR), adidas (+ 3,39 Prozent auf 164,80 EUR), Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1.175,00 EUR) und Airbus SE (+ 2,84 Prozent auf 208,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1,94 Prozent auf 47,12 EUR), Eni (-1,43 Prozent auf 23,72 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 57,40 EUR), Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,23 Prozent auf 521,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10.106.099 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 552,766 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net