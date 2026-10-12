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STOXX-Handel im Blick

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149.70 EUR -0.35 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,585.60 EUR -21.80 EUR -1.36 %
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BASF
51.21 EUR -0.35 EUR -0.68 %
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BMW AG
53.20 EUR -0.20 EUR -0.37 %
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Deutsche Telekom AG
24.99 EUR 0.24 EUR 0.97 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
56.52 EUR 0.50 EUR 0.89 %
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Eni S.p.A.
25.50 EUR 0.31 EUR 1.23 %
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Infineon AG
57.39 EUR -1.60 EUR -2.71 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.42 EUR -0.37 EUR -0.92 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.66 EUR -0.18 EUR -1.07 %
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Rheinmetall AG
962.50 EUR 26.20 EUR 2.80 %
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SAP SE
194.64 EUR 3.30 EUR 1.72 %
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Siemens AG
274.40 EUR 1.75 EUR 0.64 %
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TotalEnergies
78.92 EUR 0.48 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,201.21 EUR 27.84 EUR 0.45 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 6.196,37 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,299 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,049 Prozent auf 6.176,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.173,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.176,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.221,89 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.325,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6.269,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 5.531,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,91 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR), Eni (+ 1,55 Prozent auf 25,58 EUR), Siemens (+ 1,34 Prozent auf 275,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 56,74 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 39,27 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 51,27 EUR), BMW (-0,38 Prozent auf 53,06 EUR) und adidas (-0,17 Prozent auf 149,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8.922.839 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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