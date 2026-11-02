Euro STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

Kursentwicklung

02.11.26 15:57 Uhr

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 6.147,96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,290 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent fester bei 6.134,72 Punkten in den Handel, nach 6.131,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6.162,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.122,80 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6.238,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.358,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 5.662,04 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,79 Prozent auf 51,97 EUR), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR), Siemens Energy (+ 1,99 Prozent auf 129,44 EUR), Airbus SE (+ 1,73 Prozent auf 195,76 EUR) und BMW (+ 1,31 Prozent auf 58,56 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,99 Prozent auf 25,57 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 49,84 EUR), Deutsche Börse (-1,34 Prozent auf 316,20 EUR), Rheinmetall (-1,25 Prozent auf 1.024,60 EUR) und Eni (-0,79 Prozent auf 26,85 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.806.990 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net