Kursentwicklung im Fokus

Heutiger Marktbericht zum Euro STOXX 50.

Am Mittwoch verliert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,14 Prozent auf 5.935,06 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,234 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,052 Prozent schwächer bei 6.000,64 Punkten, nach 6.003,76 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.038,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5.935,06 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,497 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.068,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6.455,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Wert von 5.573,91 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,45 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 4,77 Prozent auf 55,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,18 Prozent auf 37,80 EUR), adidas (+ 0,74 Prozent auf 169,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 26,95 EUR) und Enel (+ 0,40 Prozent auf 9,49 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-5,99 Prozent auf 41,12 EUR), Bayer (-3,80 Prozent auf 50,06 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,03 Prozent auf 5,55 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 114,42 EUR) und UniCredit (-2,93 Prozent auf 73,82 EUR) unter Druck.

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3.325.544 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 490,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,54 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net