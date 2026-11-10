Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

10.11.26 15:57 Uhr

Für den Euro STOXX 50 geht es aktuell aufwärts.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0,94 Prozent auf 6.349,86 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,343 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,467 Prozent fester bei 6.319,81 Punkten, nach 6.290,45 Punkten am Vortag.

Bei 6.319,81 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.373,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.173,37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.535,62 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 5.664,46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,54 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 33,33 EUR), Rheinmetall (+ 2,64 Prozent auf 867,70 EUR), UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,01 Prozent auf 577,40 EUR) und Airbus SE (+ 2,01 Prozent auf 210,25 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 120,34 EUR), Eni (-1,24 Prozent auf 24,64 EUR), SAP SE (+ 0,00 Prozent auf 211,65 EUR), BMW (+ 0,03 Prozent auf 58,88 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,07 Prozent auf 58,68 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.321.897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 494,723 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net