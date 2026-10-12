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STOXX-Handel im Blick

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu

Euro STOXX 50-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149.85 EUR -0.20 EUR -0.13 %
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Allianz
421.20 EUR 3.40 EUR 0.81 %
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ASML NV
1,603.60 EUR -3.80 EUR -0.24 %
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BASF
51.20 EUR -0.36 EUR -0.70 %
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Bayer
43.65 EUR -0.19 EUR -0.43 %
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Deutsche Börse AG
298.80 EUR 2.30 EUR 0.78 %
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Deutsche Telekom AG
24.67 EUR -0.08 EUR -0.32 %
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Infineon AG
58.30 EUR -0.69 EUR -1.17 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.69 EUR -0.09 EUR -0.23 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.66 EUR -0.18 EUR -1.07 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR 17.10 EUR 1.83 %
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SAP SE
194.12 EUR 2.78 EUR 1.45 %
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Siemens Energy AG
148.00 EUR 3.20 EUR 2.21 %
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TotalEnergies
77.60 EUR -0.84 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,199.60 EUR 26.23 EUR 0.42 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 6.197,50 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,299 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,049 Prozent auf 6.176,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.173,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.176,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.221,89 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.325,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6.269,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 5.531,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,93 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 147,84 EUR), Deutsche Börse (+ 1,39 Prozent auf 300,10 EUR), Rheinmetall (+ 1,30 Prozent auf 951,30 EUR), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 193,50 EUR) und Allianz (+ 1,01 Prozent auf 421,20 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), BASF (-1,06 Prozent auf 51,13 EUR), Bayer (-0,30 Prozent auf 43,64 EUR), Deutsche Telekom (-0,12 Prozent auf 24,67 EUR) und adidas (-0,10 Prozent auf 149,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.173.778 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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