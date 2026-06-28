Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Kursentwicklung

Das macht der Euro STOXX 50 heute.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 6.220,67 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,358 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,051 Prozent stärker bei 6.224,74 Punkten in den Handel, nach 6.221,55 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.219,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6.228,44 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, den Stand von 6.050,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 5.505,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 5.325,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,33 Prozent aufwärts. Bei 6.337,22 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,07 Prozent auf 79,92 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 137,10 EUR), Rheinmetall (+ 1,09 Prozent auf 956,90 EUR), Bayer (+ 0,53 Prozent auf 47,25 EUR) und UniCredit (+ 0,48 Prozent auf 77,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,91 Prozent auf 72,86 EUR), BMW (-1,05 Prozent auf 58,44 EUR), Airbus SE (-0,81 Prozent auf 190,36 EUR), adidas (-0,77 Prozent auf 180,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,50 Prozent auf 52,10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 188.904 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,02 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net