Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

STOXX-Handel im Fokus

09:27

Das macht der Euro STOXX 50 heute.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,23 Prozent leichter bei 6.383,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,504 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,291 Prozent auf 6.379,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.398,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.394,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.379,37 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.062,07 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 5.633,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.341,54 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,11 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.431,42 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 143,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,88 Prozent auf 505,20 EUR), BMW (+ 1,56 Prozent auf 61,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,45 Prozent auf 25,81 EUR) und Enel (+ 1,35 Prozent auf 10,24 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 160,48 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 74,50 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 279,25 EUR), Rheinmetall (-0,46 Prozent auf 1.124,80 EUR) und UniCredit (-0,10 Prozent auf 82,06 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 501.407 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 629,927 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net