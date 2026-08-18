Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Marktbericht

19.08.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.

Am Mittwoch bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,22 Prozent schwächer bei 6.453,64 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,558 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent stärker bei 6.475,42 Punkten, nach 6.468,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.493,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6.445,19 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.230,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.851,16 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.483,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,31 Prozent. 6.577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,11 Prozent auf 29,18 EUR) und adidas (+ 0,78 Prozent auf 155,90 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1.178,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,72 Prozent auf 514,60 EUR), UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR) und Allianz (-0,90 Prozent auf 438,00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 6.095.131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net