Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Euro STOXX 50-Performance

So bewegte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsschluss.

Schlussendlich verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent auf 6.354,48 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,502 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 6.389,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6.386,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.351,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.391,15 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der Euro STOXX 50 6.204,23 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6.539,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 5.693,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,62 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,55 Prozent auf 769,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,30 Prozent auf 6,29 EUR) und Eni (+ 0,23 Prozent auf 26,06 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Enel (-1,79 Prozent auf 9,78 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR), Infineon (-1,27 Prozent auf 49,24 EUR) und Airbus SE (-1,23 Prozent auf 204,20 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.650.119 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 515,998 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,03 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net