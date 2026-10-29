Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester
Schlussendlich wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.
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Der Euro STOXX 50 legte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 6.207,45 Punkte zu. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,142 Prozent schwächer bei 6.159,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.167,81 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.222,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.147,28 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.320,26 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Stand von 6.248,84 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 5.705,81 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,10 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 5,76 Prozent auf 167,15 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 47,96 EUR), Deutsche Bank (+ 3,78 Prozent auf 31,16 EUR), Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1.048,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,35 Prozent auf 40,76 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), Enel (-0,32 Prozent auf 9,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,22 Prozent auf 6,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,29 Prozent auf 556,40 EUR) und UniCredit (+ 0,40 Prozent auf 74,54 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.666.859 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 574,119 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,46 erwartet. Mit 7,61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion Finanzen.net
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