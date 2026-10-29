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Euro STOXX 50 im Blick

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166.55 EUR 8.55 EUR 5.41 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,505.00 EUR 28.00 EUR 1.90 %
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Bayer
47.55 EUR 1.35 EUR 2.92 %
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BNP Paribas S.A.
87.95 EUR 0.56 EUR 0.64 %
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Deutsche Bank AG
31.26 EUR 1.20 EUR 3.99 %
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Deutsche Telekom AG
25.59 EUR 0.36 EUR 1.43 %
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Enel S.p.A.
9.30 EUR -0.03 EUR -0.32 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.00 EUR -0.01 EUR -0.22 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.86 EUR 0.87 EUR 2.18 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
556.80 EUR 2.80 EUR 0.51 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.06 EUR 0.37 EUR 2.36 %
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Rheinmetall AG
1,051.60 EUR 44.60 EUR 4.43 %
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SAP SE
208.90 EUR 7.25 EUR 3.60 %
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UniCredit S.p.A.
74.54 EUR 0.30 EUR 0.40 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,207.07 EUR 39.26 EUR 0.64 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 legte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 6.207,45 Punkte zu. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,142 Prozent schwächer bei 6.159,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.167,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.222,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.147,28 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.320,26 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Stand von 6.248,84 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 29.10.2025, mit 5.705,81 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,10 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 5,76 Prozent auf 167,15 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 47,96 EUR), Deutsche Bank (+ 3,78 Prozent auf 31,16 EUR), Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1.048,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,35 Prozent auf 40,76 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), Enel (-0,32 Prozent auf 9,30 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,22 Prozent auf 6,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,29 Prozent auf 556,40 EUR) und UniCredit (+ 0,40 Prozent auf 74,54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.666.859 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 574,119 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,46 erwartet. Mit 7,61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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