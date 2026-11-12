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Euro STOXX 50-Performance

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Mit dem Euro STOXX 50 ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.00 EUR -4.15 EUR -1.97 %
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Allianz
470.30 EUR 3.30 EUR 0.71 %
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ASML NV
1,375.00 EUR -14.00 EUR -1.01 %
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BMW AG
57.02 EUR -1.12 EUR -1.93 %
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Deutsche Telekom AG
26.58 EUR 0.48 EUR 1.84 %
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Eni S.p.A.
25.59 EUR 0.39 EUR 1.55 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.80 EUR -0.60 EUR -1.45 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
585.20 EUR 11.40 EUR 1.99 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.86 EUR -0.12 EUR -0.74 %
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Rheinmetall AG
771.00 EUR -32.50 EUR -4.04 %
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Siemens AG
281.75 EUR 4.75 EUR 1.71 %
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TotalEnergies
80.70 EUR 1.34 EUR 1.69 %
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UniCredit S.p.A.
83.87 EUR -0.74 EUR -0.87 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,398.98 EUR 5.59 EUR 0.09 %
News | Analysen

Letztendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent höher bei 6.409,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,460 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 6.393,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6.393,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.430,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.372,03 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,91 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 6.201,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.533,99 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 5.787,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,56 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR), Siemens (+ 1,70 Prozent auf 281,70 EUR), Eni (+ 1,31 Prozent auf 25,53 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,26 Prozent auf 26,52 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,74 Prozent auf 40,70 EUR), BMW (-1,38 Prozent auf 57,18 EUR), Airbus SE (-1,09 Prozent auf 208,30 EUR) und UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,87 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6.776.828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 524,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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