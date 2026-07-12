Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus

Index-Performance im Fokus

13.07.26 15:57 Uhr

Wenig Veränderung ist am ersten Tag der Woche in Europa zu beobachten.

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,01 Prozent auf 6.269,22 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,387 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,422 Prozent leichter bei 6.243,52 Punkten, nach 6.269,97 Punkten am Vortag.

Bei 6.282,96 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.242,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.187,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.905,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.383,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.431,42 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 2,68 Prozent auf 26,82 EUR), Deutsche Börse (+ 2,41 Prozent auf 255,00 EUR), BASF (+ 2,40 Prozent auf 48,69 EUR), SAP SE (+ 1,82 Prozent auf 140,08 EUR) und Eni (+ 1,76 Prozent auf 21,11 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-3,86 Prozent auf 69,68 EUR), Bayer (-1,38 Prozent auf 49,43 EUR), Siemens Energy (-1,37 Prozent auf 150,04 EUR), Airbus SE (-1,08 Prozent auf 195,00 EUR) und Siemens (-0,86 Prozent auf 270,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.057.507 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 604,721 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net