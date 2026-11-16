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Euro STOXX 50-Kursentwicklung

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,294.40 EUR -60.60 EUR -4.47 %
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Bayer
57.16 EUR 0.44 EUR 0.78 %
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Deutsche Telekom AG
27.09 EUR 0.52 EUR 1.96 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
61.36 EUR 0.58 EUR 0.95 %
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Enel S.p.A.
9.84 EUR -0.12 EUR -1.18 %
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Infineon AG
48.79 EUR -1.59 EUR -3.16 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.58 EUR -0.16 EUR -0.39 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
595.80 EUR 6.00 EUR 1.02 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
17.18 EUR -0.05 EUR -0.26 %
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Rheinmetall AG
783.30 EUR 17.30 EUR 2.26 %
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Siemens AG
270.75 EUR -9.00 EUR -3.22 %
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Siemens Energy AG
129.24 EUR -2.68 EUR -2.03 %
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TotalEnergies
82.10 EUR 0.41 EUR 0.50 %
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UniCredit S.p.A.
83.31 EUR -0.42 EUR -0.50 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,363.51 EUR -23.35 EUR -0.37 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 6.384,57 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,502 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent stärker bei 6.389,28 Punkten in den Montagshandel, nach 6.386,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6.391,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.365,72 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.204,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 6.539,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.693,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,13 Prozent zu Buche. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,74 Prozent auf 786,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,77 Prozent auf 27,07 EUR), Bayer (+ 1,17 Prozent auf 57,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,98 Prozent auf 597,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,95 Prozent auf 61,48 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-2,34 Prozent auf 272,85 EUR), Infineon (-1,49 Prozent auf 49,13 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 129,46 EUR), Enel (-1,15 Prozent auf 9,84 EUR) und UniCredit (-0,50 Prozent auf 83,31 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2.405.482 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515,998 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,03 erwartet. Mit 7,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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13:06 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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