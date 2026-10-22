Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Index-Bewegung

22.10.26 12:26 Uhr

So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags.

Am Donnerstag sinkt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1,69 Prozent auf 6.102,67 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,278 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,248 Prozent auf 6.192,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.207,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6.090,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.192,11 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.324,72 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 6.316,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5.639,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,31 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 1.029,60 EUR), Eni (+ 0,88 Prozent auf 26,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 25,71 EUR), Deutsche Börse (+ 0,81 Prozent auf 310,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,44 Prozent auf 554,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-3,86 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,15 Prozent auf 51,42 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,84 Prozent auf 5,89 EUR), Siemens (-2,53 Prozent auf 260,00 EUR) und UniCredit (-2,41 Prozent auf 73,16 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1.547.873 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 560,937 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net