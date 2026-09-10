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Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Nordea Bank Abp Registered Shs
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Indizes
EURO STOXX 50
6,268.97 EUR -42.59 EUR -0.67 %
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Am Donnerstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,55 Prozent auf 6.276,97 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,457 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 6.315,87 Punkte an der Kurstafel, nach 6.311,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.262,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.329,48 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,69 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 6.535,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.009,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5.361,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,29 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 2,19 Prozent auf 279,70 EUR), BASF (+ 1,21 Prozent auf 53,34 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 54,94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 6,68 EUR) und Allianz (+ 0,55 Prozent auf 439,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 140,82 EUR), SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR), adidas (-2,56 Prozent auf 142,70 EUR), Siemens (-2,38 Prozent auf 258,10 EUR) und Infineon (-2,02 Prozent auf 55,80 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4.722.307 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 585,065 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK

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