Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Kursplus

Index-Performance im Fokus

Der Euro STOXX 50 entwickelte sich am Donnerstagabend positiv.

Schlussendlich legte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,16 Prozent auf 6.355,36 Punkte zu. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,441 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 6.282,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6.282,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.268,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.393,83 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,10 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Stand von 6.107,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.692,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.318,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,63 Prozent nach oben. Bei 6.393,83 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 8,90 Prozent auf 53,36 EUR), Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1.115,00 EUR), Deutsche Bank (+ 5,31 Prozent auf 31,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,80 Prozent auf 73,30 EUR) und UniCredit (+ 4,13 Prozent auf 82,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 141,72 EUR), Allianz (+ 1,04 Prozent auf 418,40 EUR), Siemens (+ 1,26 Prozent auf 276,90 EUR) und adidas (+ 1,49 Prozent auf 183,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9.009.418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 663,459 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net