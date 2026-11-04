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Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge

Euro STOXX 50-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,384.40 EUR -8.40 EUR -0.60 %
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Bayer
53.50 EUR 1.62 EUR 3.12 %
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Deutsche Bank AG
32.30 EUR 1.94 EUR 6.39 %
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Deutsche Börse AG
311.90 EUR -1.60 EUR -0.51 %
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Enel S.p.A.
9.58 EUR 0.26 EUR 2.79 %
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Eni S.p.A.
26.13 EUR -0.18 EUR -0.67 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.30 EUR 0.27 EUR 4.55 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.40 EUR 0.80 EUR 1.96 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
573.60 EUR 5.40 EUR 0.95 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.75 EUR -0.05 EUR -0.32 %
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Rheinmetall AG
986.90 EUR -17.90 EUR -1.78 %
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Siemens Energy AG
126.46 EUR -3.28 EUR -2.53 %
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TotalEnergies
82.52 EUR -0.03 EUR -0.04 %
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UniCredit S.p.A.
77.23 EUR 1.93 EUR 2.56 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,256.53 EUR 111.97 EUR 1.82 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 1,75 Prozent fester bei 6.252,21 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,333 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 6.147,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6.144,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.147,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6.255,11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 6.238,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 6.486,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 5.660,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,87 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Bank (+ 5,76 Prozent auf 32,22 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 4,08 Prozent auf 6,27 EUR), UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 77,23 EUR), Enel (+ 2,44 Prozent auf 9,54 EUR) und Bayer (+ 2,39 Prozent auf 53,08 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,67 Prozent auf 988,00 EUR), Deutsche Börse (-1,11 Prozent auf 311,10 EUR), Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 128,64 EUR), Eni (-0,67 Prozent auf 26,13 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 572,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2.606.614 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 542,669 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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03.11.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.

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