Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

Kursentwicklung

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:10 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,44 Prozent auf 5.874,56 Punkte zu. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,872 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,150 Prozent auf 5.857,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5.849,00 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5.877,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.855,15 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 6.057,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.059,62 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.427,23 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,413 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.199,78 Punkte. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,65 Prozent auf 1.214,80 EUR), SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 152,84 EUR), Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 172,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,86 Prozent auf 258,00 EUR) und Bayer (+ 0,53 Prozent auf 38,03 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-2,68 Prozent auf 64,55 EUR), BASF (-1,06 Prozent auf 52,40 EUR), Eni (-0,56 Prozent auf 23,77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,55 Prozent auf 49,70 EUR) und Siemens Energy (-0,28 Prozent auf 169,42 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 384.494 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 503,587 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net