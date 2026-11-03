EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment?

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen an der Börse EBR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,11 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,146 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 74,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.342,77 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,28 Prozent.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 141,87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net