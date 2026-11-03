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Profitables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment?

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73.68 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen an der Börse EBR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,11 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,146 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 74,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.342,77 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,28 Prozent.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 141,87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight Barclays Capital

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